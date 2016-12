A ritmo de batucada exigen derecho a uso de privadas para reclusas lesbianas

Aireana viene luchando desde el 2012 por el acceso a la visita íntima para lesbianas privadas de libertad.

Según esta organización, el Ministerio de Justicia no está respetando el artículo 46 de la Constitución Nacional, que menciona la no discriminación. A las reclusas no se les permite el uso de las salas destinadas para las visitas íntimas, alegando la ley penitenciaria 210 de 1970, que señala que: “El interno podrá recibir visitas privadas del sexo opuesto”.

La organización señala que esta ley fue derogada por la vigente 1160/97 Código Penal, que entró en vigencia en abril de 2015, y fue elaborada a la luz de los principios de la Constitución Nacional del año 1992; es decir, igualdad y no discriminación.