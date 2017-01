¿A qué llaman progreso?

Progreso es usado y por la casi mitad de la sociedad empobrecida como el crecimiento que da calidad de vida a los que poco o nada tienen.

Los primeros (los “amos” del Paraguay y la clase política a su servicio) son duros en sus palabras: “Que lloren los que no quieren el progreso”. “Son una manga de infelices que nos quieren sacar del progreso”. “Lo vamos a hacer, les guste o no les guste”. Y son más duros aún en los desalojos cuando los campesinos se les oponen a “su” progreso.

Por eso cuando escuchemos hablar del desalojo preguntemos siempre ¿a qué tipo de progreso se están refiriendo?

Digámoslo claro: para el pueblo paraguayo el único progreso es aquel que se funda en la equidad, que progresa de abajo para arriba desde los más empobrecidos. Y eso no lo vemos en el Gobierno de Cartes, incluyendo los tres poderes del Estado.

Y que no nos engañen. El llamado progreso estatal de Brasil, Argentina, y Paraguay, no conduce a nada y aumenta la desigualdad y esta no genera futuro.

“En los países donde la desigualdad es extrema (Paraguay) el crecimiento no es tan duradero y el crecimiento futuro se ve debilitado”, dice Oxfam, que menciona estudios recientes del FMI que señalan la desigualdad como factor desencadenante de la crisis.

Por otro lado, la desigualdad supone una amenaza para la sociedad: las grandes desigualdades de renta están vinculadas a un aumento de los delitos violentos, las enfermedades mentales y los conflictos. América Latina es, al mismo tiempo, la región más desigual y más peligrosa del mundo”.

El Paraguay necesita progreso, pero un progreso para todos.