A más de una semana, Policía Nacional no avanza en investigación del atraco

CIUDAD DEL ESTE

La vivienda de un ex convicto, procesado hace 19 años por otro golpe perpetrado contra la firma Prosegur, fue allanada por el Grupo Integrado de Investigación, creado para indagar el robo registrado entre el 23 y 24 de abril último contra la sede de la empresa en Ciudad del Este, de donde se llevaron casi USD 12 millones.

El procedimiento formó parte de los operativos infructuosos llevados a cabo por la comitiva fiscal policial en el Paraguay, en busca de evidencias sobre el millonario atraco perpetrado por una facción del Primer Comando Capital (PCC), organización criminal con base en San Pablo, Brasil.

La residencia se allanó el domingo y está ubicada en el barrio San Miguel de Ciudad del Este y pertenece a Jorge Antonio Franco Colmán y su pareja, Magdalena Toledo. Supuestamente, los intervinientes buscaban al hijastro del ex convicto, identificado como Sergio Cubas Toledo, y a un supuesto soldado del PCC identificado como Manoel Do Nascimento, quien no se encontraba en la vivienda.

Franco Colmán estuvo implicado en el caso Prosegur del año 1997, cuando también se había denunciado el robo de más de USD 11.000.000, según dijeron agentes policiales que trabajaron en la investigación de aquel caso.

Una granja situada en el distrito de Mariscal López, Departamento de Caaguazú –ubicado en la ruta de escape desde el Alto Paraná hacia el oeste–, también fue allanada en forma infructuosa, aunque las autoridades se habían incautado de documentos a nombre de Ángela Magalí Toledo Medina.

Las autoridades verificaron una caja fuerte incautada de la vivienda, pero dicho artefacto se encontraba vacío. Otras evidencias, como quince panes de supuesta cocaína, además de marihuana y crac, documentos, fotografías y cámaras fotográficas, también fueron incautadas durante el procedimiento.

sin avances. Las investigaciones policiales en el Alto Paraná no arrojaron aún datos con relación a quienes pudieron haber actuado de apoyo logístico de la gavilla de más de 60 delincuentes, armados con un arsenal de guerra, quienes sitiaron un sector de Ciudad del Este durante casi 4 horas, para cometer el hasta ahora mayor robo registrado en la historia del Paraguay.

Parte de la gavilla fue capturada por agentes policiales del Brasil, en su huida del Paraguay. Además, pudieron recuperar casi 1.200.000 dólares americanos, 7 fusiles, uno de ellos antiaéreo, con la captura de 17 personas, de las cuales 7 fueron desvinculadas, según lo informado por la Policía Federal del vecino país, que desde el último fin de semana resolvió realizar la investigación en sigilo, sin dar a conocer los detalles.