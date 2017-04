A fiscala le llama la atención falta de colaboración del PLRA

La fiscala Raquel Fernández aceptó dicha petición, pero de igual manera se constituyó en el local partidario para labrar el acta correspondiente. Sin embargo, se encontró con la sorpresa de que la sede partidaria estaba cerrada y no había ninguna reunión.

"Me llama la atención que ellos no quieran colaborar para agilizar las diligencias que realiza la Fiscalía", expresó en una entrevista a la emisora 780 AM.

Explicó que pidieron permiso para ingresar al local y realizar la reconstrucción de los hechos con los oficiales involucrados en el operativo y peritos de balística, para luego hacer la digitalización del disparo que acabó con la vida del joven liberal.

Fernández fue clara al señalar que la nota remitida por el apoderado liberal no guardaba relación con la realidad. La próxima semana analizará una nueva fecha para llevar adelante dicha diligencia.

"Seguro tendrán sus motivos o razones, que yo no las encuentro, para poder obstaculizar el trabajo que se está realizando. Necesitamos de la colaboración de ellos", afirmó la representante del Ministerio Público.

Agregó que la labor que ellos llevan adelante es de carácter científico y no debería mezclarse con cuestiones políticas. Afirmó que se busca dilucidar la muerte de una persona y esclarecer los hechos.

La muerte de Rodrigo Quintana se produjo en la madrugada del 1 de abril en el marco de las protestas por la aprobación de la enmienda constitucional por parte de senadores oficialistas y sus aliados.

La Policía Nacional atropelló la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y uno de los disparos realizados por los uniformados impactó contra la humanidad del joven.

Por este caso fue imputado por homicidio doloso el suboficial Gustavo Florentín. La agente fiscal se basó en las imágenes que mostraron a Florentín ingresar a la sede partidaria, escopeta en mano, y disparar contra los civiles que corrían.