56.200 jóvenes quedarían fuera del padrón para el 2018

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) registró hasta el cierre de la campaña de inscripción a más de 56.200 jóvenes que no tienen domicilio o no se encargaron de actualizar su dirección actual, razón por la cual no forman parte del Registro Cívico Permanente (RCP).









