40ºC y ni una gota en populoso barrio de San Pedro del Paraná

Después de Navidad, el barrio más popular y humilde de San Pedro del Paraná se quedó sin agua y deben acarrear a pulso para poder acceder en días de agobiante calor donde la sensación térmica llega incluso a los 40ºC.

Hombres, mujeres y niños deben caminar kilómetros para poder acceder al agua potable. De manera urgente en estas condiciones se encuentran las 250 familias del barrio San Francisco.

El agua no alcanza a todos. El caudal de los pozos artesianos se redujo. Hace casi 15 días que muchos no tienen una sola gota de agua, “acarreamos agua de algún pozo de algunos vecinos y afluentes naturales que aún se conservan, pero no sabemos en qué condiciones sanitarias están, los más ancianos no tienen la capacidad para buscar, y los vecinos de acuerdo a sus posibilidades ayudan”, opinó Cristina González, vecina del lugar.

“Nosotros decimos que la actual Junta de Saneamiento es ineficaz y deben de cambiarse, hace un año están en la administración y no es positiva su gestión”, agregó.

Esta opinión la repitieron otros pobladores. Sin embargo, Delfín Méndez, también vecino del mismo barrio afectado y actual presidente de la Junta de Saneamiento, señaló que existe en esta época mayor consumo, el caudal de los pozos artesianos bajó en su producción y la ausencia de lluvia también ha conspirado con esta realidad, indicó.

“Tenemos un tanque de 100.000 litros para los 1.600 usuarios, con esa capacidad y la actual demanda de consumo es imposible sostener de manera permanente el suministro de agua, estamos buscando soluciones, pero sabe la ciudadanía en qué condiciones hemos encontrado la administración pasada, con una mora de 70% de usuarios que no pagaban, con una red de agua potable obsoleta, ausente de mantenimiento y otras irregularidades que los usuarios son conscientes”, se defendió.